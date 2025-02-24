Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» в матче Серии А

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 1:0. На 12-й минуте отличился Душан Влахович.
«Ювентус» (49 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. «Кальяри» (25) располагается на 15-й строчке. В следующем туре туринский клуб 3 марта примет «Верону», а «Кальяри» днем ранее на выезде сыграет с «Болоньей».
Результаты других матчей:
«Верона» — «Фиорентина» — 1:0;
«Эмполи» — «Аталанта» — 0:5.