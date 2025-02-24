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Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» в матче Серии А

«Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче 26-то тура Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Туринский «Ювентус» обыграл «Кальяри» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счетом 1:0. На 12-й минуте отличился Душан Влахович.

«Ювентус» (49 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. «Кальяри» (25) располагается на 15-й строчке. В следующем туре туринский клуб 3 марта примет «Верону», а «Кальяри» днем ранее на выезде сыграет с «Болоньей».

Результаты других матчей:

«Верона» — «Фиорентина» — 1:0;

«Эмполи» — «Аталанта» — 0:5.

Кальяри
0:1
Первый тайм: 0:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 26
23.02.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Unipol Domus
Главные тренеры
Давиде Никола
Тиагу Мотта
Голы
Ювентус
Душан Влахович
12′
Составы команд
Кальяри
25
Элиа Каприле
3
Томмазо Ауджелло
6
Себастьяно Луперто
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
91
Роберто Пикколи
8
Мишель Ндари Адопо
70′
10
Николас Виола
14
Алессандро Дейола
58′
9
Флоринел Коман
19
Надир Зортеа
70′
18
Рэзван Марин
29
Антуан Макумбу
86′
30
Леонардо Паволетти
97
Маттиа Феличи
46′
77
Зиту Лувумбу
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
6
Ллойд Келли
10
Кенан Йылдыз
16
Уэстон Маккенни
9
Душан Влахович
22
Тимоти Веа
49′
27
Андреа Камбьясо
73′
40
Йонас Рухи
5
Мануэль Локателли
73′
19
Кефрен Тюрам
8
Тен Копмейнерс
62′
26
Дуглас Луис
82′
51
Самуэль Мбангула
7
Франсишку Консейсау
62′
20
Рандаль Коло Муани
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
15
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кальяри
Ювентус
Чемпионат Италии: таблица и календарь