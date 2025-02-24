Гол Влаховича принес «Ювентусу» победу над «Кальяри» в матче Серии А

«Ювентус» (49 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A. «Кальяри» (25) располагается на 15-й строчке. В следующем туре туринский клуб 3 марта примет «Верону», а «Кальяри» днем ранее на выезде сыграет с «Болоньей».