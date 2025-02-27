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Получивший травму футболист Захарян несколько дней будет тренироваться отдельно от команды

Игрок получил повреждение в матче против «Леганеса».

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС\. Российский полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян будет несколько дней тренироваться индивидуально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Захарян получил травму в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Леганеса» (3:0), который прошел 23 февраля. В этом матче он был заменен после первого тайма. Захарян забил гол на 12-й минуте встречи. Позже пресс-служба клуба сообщила, что россиянин получил травму бедра.

«Несколько дней он будет тренироваться отдельно от команды для восстановления. Пока мы не знаем, сколько именно», — сообщили в пресс-службе.

Захаряну 21 год, он выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.

Реал Сосьедад
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