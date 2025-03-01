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«Бавария» одержала волевую победу в матче со «Штутгартом» на выезде

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Бавария».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Брандом. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

На 34-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Ангело Штиллер. Ответный мяч «Баварии» забил нападающий Майкл Олисе на 45-й минуте. Во втором тайме в составе гостей отличились полузащитник Леон Горецка и нападающий Кингсли Коман.

«Штутгарт» занимает седьмое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 36 очков за 24 встречи. «Бавария» располагается на первой строчке, заработав 61 очко.

Штутгарт
1:3
Первый тайм: 1:1
Бавария
Футбол, Германия, Тур 24
28.02.2025, 22:30 (МСК UTC+3)
MHPArena
Главные тренеры
Себастьян Хенесс
Венсан Компани
Голы
Штутгарт
Ангело Штиллер
(Джоша Вагноман)
34′
Бавария
Майкл Олисе
(Лерой Сане)
45′
Леон Горецка
64′
Кингсли Коман
90′
Составы команд
Штутгарт
33
Александр Нюбель
4
Джоша Вагноман
7
Максимилиан Миттельштедт
29
Финн Ельч
39′
6
Ангело Штиллер
11
Ник Вольтемаде
26
Дениз Ундав
24
Юлиан Шабо
42′
70′
3
Рамон Хендрикс
16
Атакан Каразор
81′
9
Эрмедин Демирович
90+7′
18
Джейми Левелинг
70′
8
Энцо Мийо
90+3′
27
Крис Фюрих
48′
81′
25
Якоб Брун Ларсен
Бавария
1
Мануэль Нойер
3
Ким Мин Джэ
15
Эрик Дайер
8
Леон Горецка
66′
16
Жоау Пальинья
9
Гарри Кейн
90+3′
19
Альфонсо Дэйвис
87′
21
Хироки Ито
27
Конрад Лаймер
59′
76′
44
Йосип Станишич
42
Джамал Мусиала
87′
7
Серж Гнабри
10
Лерой Сане
62′
11
Кингсли Коман
17
Майкл Олисе
87′
25
Томас Мюллер
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
12
Фолы
13
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Штутгарт
Бавария
Чемпионат Германии: таблица и календарь