Матч Лиги чемпионов хотели перенести из-за угрозы жизни Роналду

По информации источника, «Аль-Наср» обратился с подобной просьбой к Азиатской конфедерации футбола, так как последний матч в Тегеране, который прошел 3 сентября 2024 года, закончился скандалом. Тогда иранские сотрудники правоохранительных органов разгоняли сотни фанатов, которые хотели попасть в отель, где остановился Роналду.
Азиатская конфедерация футбола отклонила просьбу «Аль-Насра». Матч пройдет 3 марта на стадионе «Азади». Об участии Роналду во встрече будет объявлено позднее.
Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.