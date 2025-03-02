Витебские футболисты выиграли матчи ¼ финала Кубка Беларуси

В двух сегодняшних встречах побед добились витебские команды. Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» обыграл в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 2:1. Футболисты «Витебска» уверенно победили на своем поле «Слуцк» с сухим счетом 2:0. Также сегодня брестское «Динамо» у себя дома разошлось миром с футболистами жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 0:0. В этих парах ответные поединки пройдут 8—9 марта .