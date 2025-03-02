Витебские футболисты выиграли матчи ¼ финала Кубка Беларуси

В двух сегодняшних встречах побед добились витебские команды. Дебютант высшей лиги «МЛ Витебск» обыграл в Бобруйске местную «Белшину» с результатом 2:1. Футболисты «Витебска» уверенно победили на своем поле «Слуцк» с сухим счетом 2:0. Также сегодня брестское «Динамо» у себя дома разошлось миром с футболистами жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 0:0. В этих парах ответные поединки пройдут
Первый матч между гродненским «Неманом» и «Ислочью» из Минского района состоится 5 марта, ответный — 9 марта. Эти клубы встречались в решающем поединке предыдущего кубкового розыгрыша, и тогда успех был на стороне гродненской дружины — 2:0.
Борисовский БАТЭ является пятикратным победителем кубковых турниров, по три трофея в активе минского «Динамо», солигорского «Шахтера», «Гомеля», бобруйской «Белшины» и брестского «Динамо», по два — у «Немана», «Торпедо-БелАЗа», мозырской «Славии», столичного МТЗ-РИПО и новополоцкого «Нафтана», по одному разу Кубок выигрывали «Витебск», столичное «Динамо-93» и ФК «Минск».