Салах повторил рекорд Агуэро по числу голов среди иностранных футболистов в АПЛ

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах повторил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу забитых мячей среди иностранных футболистов, который до этого принадлежал аргентинскому форварду Серхио Агуэро, выступавшему в Англии за «Манчестер Сити».
В субботу Салах оформил дубль в домашнем матче 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1) и довел число голов в турнире до 184. Больше него и Агуэро забивали только англичане Алан Ширер (260), Гарри Кейн (213), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).
Салаху 32 года. Он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне форвард забил 27 мячей и отдал 17 голевых передач в 29 матчах АПЛ. Нападающий лидирует в списке бомбардиров и ассистентов турнира.
До конца сезона «Ливерпуль», возглавляющий таблицу АПЛ, проведет девять матчей. В активе команды 70 очков, идущий вторым «Арсенал» набрал 54 очка и имеет на две игры меньше.