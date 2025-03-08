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Салах повторил рекорд Агуэро по числу голов среди иностранных футболистов в АПЛ

Египтянин и аргентинец забили по 184 гола.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах повторил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу забитых мячей среди иностранных футболистов, который до этого принадлежал аргентинскому форварду Серхио Агуэро, выступавшему в Англии за «Манчестер Сити».

В субботу Салах оформил дубль в домашнем матче 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1) и довел число голов в турнире до 184. Больше него и Агуэро забивали только англичане Алан Ширер (260), Гарри Кейн (213), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).

Салаху 32 года. Он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне форвард забил 27 мячей и отдал 17 голевых передач в 29 матчах АПЛ. Нападающий лидирует в списке бомбардиров и ассистентов турнира.

До конца сезона «Ливерпуль», возглавляющий таблицу АПЛ, проведет девять матчей. В активе команды 70 очков, идущий вторым «Арсенал» набрал 54 очка и имеет на две игры меньше.

Ливерпуль
3:1
Первый тайм: 0:1
Саутгемптон
Футбол, Англия, Тур 28
8.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Иван Юрич
Голы
Ливерпуль
Дарвин Нуньес
(Луис Диас)
51′
Мохамед Салах
54′
Мохамед Салах
88′
Саутгемптон
Уильям Смоллбоун
45+1′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
21
Константинос Цимикас
31′
46′
26
Эндрю Робертсон
66
Трент Александр-Арнолд
89′
78
Джарелл Куанса
8
Доминик Собослаи
46′
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
46′
19
Харви Эллиотт
38
Райан Гравенберх
81′
3
Ватару Эндо
9
Дарвин Нуньес
45+3′
68′
20
Диогу Жота
Саутгемптон
30
Аарон Рамсдейл
2
Кайл Уокер-Питерс
6
Тэйлор Хэрвуд-Беллис
18
Матеуш Фернандеш
20
Камалдин Сулемана
3
Райан Мэннинг
83′
7
Джо Арибо
35
Ян Беднарек
19′
37
Армель Белла-Котчап
8
Уильям Смоллбоун
71′
10
Адам Лаллана
26
Лесли Угочукву
83′
32
Пол Онуачу
90+6′
29
Альберт Гренбек
64′
16
Юкинари Сугавара
33
Тайлер Диблинг
64′
19
Кэмерон Арчер
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
28
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
10
Фолы
9
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Льюис Смит
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти