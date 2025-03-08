Салах повторил рекорд Агуэро по числу голов среди иностранных футболистов в АПЛ

В субботу Салах оформил дубль в домашнем матче 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1) и довел число голов в турнире до 184. Больше него и Агуэро забивали только англичане Алан Ширер (260), Гарри Кейн (213), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).