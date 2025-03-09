«Милан» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

Встреча, которая прошла в субботу в Лечче, завершилась со счетом 3:2. У хозяев дубль оформил Никола Крстович (7-я и 59-я минуты), а Антонино Галло (68) поразил свои ворота. У «Милана» дубль сделал Кристиан Пулишич (73, 81), забивший первый гол с пенальти.