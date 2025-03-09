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«Милан» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

«Милан» победил «Лечче» в матче чемпионата Италии, отыгравшись с 0:2.

Источник: Claudio Villa/AC Milan via Getty Images

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в субботу в Лечче, завершилась со счетом 3:2. У хозяев дубль оформил Никола Крстович (7-я и 59-я минуты), а Антонино Галло (68) поразил свои ворота. У «Милана» дубль сделал Кристиан Пулишич (73, 81), забивший первый гол с пенальти.

«Милан» набрал 44 очка и идет на восьмом месте в турнирной таблице, «Лечче» (25) располагается на 16-й позиции.

В других матчах «Комо» сыграл вничью с «Венецией» (1:1), а «Парма» — с «Торино» (2:2).