«Милан» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Милан» обыграл «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лечче, завершилась со счетом 3:2. У хозяев дубль оформил Никола Крстович (7-я и 59-я минуты), а Антонино Галло (68) поразил свои ворота. У «Милана» дубль сделал Кристиан Пулишич (73, 81), забивший первый гол с пенальти.
«Милан» набрал 44 очка и идет на восьмом месте в турнирной таблице, «Лечче» (25) располагается на 16-й позиции.
В других матчах «Комо» сыграл вничью с «Венецией» (1:1), а «Парма» — с «Торино» (2:2).