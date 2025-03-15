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«Милан» обыграл «Комо», в составе которого удалили Алли

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Милан» одержал волевую победу над «Комо» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу «россонери». Люка Да Кунья вывел «Комо» (33-я минута) вперед. Волевую победу «Милану» принесли голы Кристиана Пулишича (53) и Тиджани Рейндерса (75).

На 90-й минуте с поля удалили полузащитника «Комо» Деле Алли. Англичанин, вышедший на замену за девять минут до этого, принял участие в официальном матче впервые с февраля 2023 года. Тогда он играл за турецкий «Бешикташ». В «Комо» он перешел в январе.

«Милан» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков. «Комо» с 29 баллами располагается на 13-й строчке.

В 30-м туре «Милан» в гостях сыграет с «Наполи» 30 марта. «Комо» днем ранее примет «Эмполи».

Результаты других матчей:

  • «Монца» — «Парма» — 1:1;
  • «Удинезе» — «Верона» — 0:1.

Милан
2:1
Первый тайм: 0:1
Комо
Футбол, Италия, Тур 29
15.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Сержиу Консейсау
Сеск Фабрегас
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
53′
Тиджани Рейндерс
75′
Комо
Лукас Да Кунья
33′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
28
Малик Тшау
32
Кайл Уокер
46
Маттео Габбиа
11
Кристиан Пулишич
14
Тиджани Рейндерс
19
Тео Эрнандез
46′
20
Алекс Хименес
79′
38
Варрен Бондо
10′
46′
29
Юссуф Фофана
80
Юнус Муса
48′
52′
79
Жоау Феликс
7
Сантьяго Хименес
68′
90
Тэмми Абрахам
10
Рафаэл Леау
78′
8
Рубен Лофтус-Чик
Комо
30
Жан Бюте
5
Эдоардо Гольданига
28
Иван Смолчич
41
Алекс Валье
7
Габриэл Стрефецца
79′
79
Николас Пас
90′
38
Ассане Диао
2
Марк-Оливер Кемпф
46′
13
Альберто Доссена
63′
77
Игнас ван дер Бремпт
80
Максанс Какере
63′
23
Максимо Перроне
68′
10
Патрик Кутроне
72′
11
Анастасиос Дувикас
33
Лукас Да Кунья
81′
8
Деле Алли
90′
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
0
Угловые
4
21
Фолы
7
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Маркетти
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти