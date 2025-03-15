«Милан» обыграл «Комо», в составе которого удалили Алли

На 90-й минуте с поля удалили полузащитника «Комо» Деле Алли. Англичанин, вышедший на замену за девять минут до этого, принял участие в официальном матче впервые с февраля 2023 года. Тогда он играл за турецкий «Бешикташ». В «Комо» он перешел в январе.