«Милан» обыграл «Комо», в составе которого удалили Алли

Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 в пользу «россонери». Люка Да Кунья вывел «Комо» (33-я минута) вперед. Волевую победу «Милану» принесли голы Кристиана Пулишича (53) и Тиджани Рейндерса (75).
На 90-й минуте с поля удалили полузащитника «Комо» Деле Алли. Англичанин, вышедший на замену за девять минут до этого, принял участие в официальном матче впервые с февраля 2023 года. Тогда он играл за турецкий «Бешикташ». В «Комо» он перешел в январе.
«Милан» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков. «Комо» с 29 баллами располагается на 13-й строчке.
В 30-м туре «Милан» в гостях сыграет с «Наполи» 30 марта. «Комо» днем ранее примет «Эмполи».
Результаты других матчей:
- «Монца» — «Парма» — 1:1;
- «Удинезе» — «Верона» — 0:1.