Более 30 футбольных команд поборются за победу в первенстве Luch Сup в Гомеле

На соревнования заявлены 33 команды, в том числе ребята из Санкт-Петербурга. Широка и география представительства юных футболистов из Беларуси. Так, покажут свой уровень команды из Минска, Минского района, Витебска, Пинска, Бреста, Сморгони, Гродно, Могилева, Мозыря, Речицы, Жлобина и хозяева поля.