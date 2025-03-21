Более 30 футбольных команд поборются за победу в первенстве Luch Сup в Гомеле

Футбольные баталии развернутся на спортивном манеже на ул. Волгоградской.
На соревнования заявлены 33 команды, в том числе ребята из Санкт-Петербурга. Широка и география представительства юных футболистов из Беларуси. Так, покажут свой уровень команды из Минска, Минского района, Витебска, Пинска, Бреста, Сморгони, Гродно, Могилева, Мозыря, Речицы, Жлобина и хозяева поля.
В первый же день официального открытия команды включатся в соревновательный процесс. По итогам первенства награды получат победители и призеры.
Как рассказали организаторы, открытое первенство Luch Сup стало хорошей традицией в спортивном календаре областного центра. Это состязание дает юным футболистам возможность проверить силы среди команд своей возрастной категории, заявить о себе и продемонстрировать свой уровень.