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Более 30 футбольных команд поборются за победу в первенстве Luch Сup в Гомеле

20 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство ГДЮСШ № 6 по футболу Luch Сup среди юношей 2015 года рождения состоится в Гомеле с 21 по 23 марта, сообщил БЕЛТА заместитель директора по основной деятельности городской детско-юношеской спортивной школы № 6 Андрей Карась.

Источник: БЕЛТА

Футбольные баталии развернутся на спортивном манеже на ул. Волгоградской.

На соревнования заявлены 33 команды, в том числе ребята из Санкт-Петербурга. Широка и география представительства юных футболистов из Беларуси. Так, покажут свой уровень команды из Минска, Минского района, Витебска, Пинска, Бреста, Сморгони, Гродно, Могилева, Мозыря, Речицы, Жлобина и хозяева поля.

В первый же день официального открытия команды включатся в соревновательный процесс. По итогам первенства награды получат победители и призеры.

Как рассказали организаторы, открытое первенство Luch Сup стало хорошей традицией в спортивном календаре областного центра. Это состязание дает юным футболистам возможность проверить силы среди команд своей возрастной категории, заявить о себе и продемонстрировать свой уровень.