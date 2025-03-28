Этот миллионер уничтожает клубы в Европе. Его ждет участь Абрамовича

В «Рединге» болельщики изначально были против Дая. Китайских денег хватило всего на пару сезонов, потом начался уже привычный цикл падения. Финансирование становилось все хуже, а Дай почти не появлялся на стадионе. Доходило до абсурда: в 2019-м «Рединг» едва не заработал огромный штраф из-за задержки зарплат. Китайский банк просто не работал из-за Праздника весны и труда. Деньги все же пришли в последний момент — но впредь таких задержек становилось все больше. В один момент клуб жил только на деньги, которые «Кристал Пэлас» платил «Редингу» за перепродажу Майкла Олисе «Баварии».