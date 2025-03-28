Этот миллионер уничтожает клубы в Европе. Его ждет участь Абрамовича

В 2016-м китайский миллионер Дай Юнгэ подал заявку на приобретение «Халл Сити» — тогда клуба АПЛ. Но английские чиновники сочли бизнесмена ненадежным и не позволили совершить покупку. Через год Дай все же прошел проверку и купил другой клуб, один из старейших в Англии, — «Рединг». В планах был быстрый выход в АПЛ, но команда так и завязла в Чемпионшипе.
Юнгэ стремительно терял интерес к проекту, а клуб — по 600 тысяч фунтов в неделю. Это привело к огромным долгам и трансферному эмбарго. Весной этого года Дай провалил проверку на надежность для владельцев клуба. Теперь он обязан продать «Рединг» до четвертого апреля — иначе клуб у него просто заберут.
Семья Юнгэ разбогатела в 1990-х. Тогда Дай со своей сестрой Сю Ли открыли первый торговый центр. Им удалось без колоссальных вложений скупить много земли в центре самых густонаселенных городов Китая. В их центральных районах, например, Юнгэ приобрели заброшенные бомбоубежища и переоборудовали их под магазины. За пару лет сеть разрослась до целой империи, а брат с сестрой перебрались в Лондон.
Состояние семьи росло, а от Сю Ли даже ушел муж, уставший жить в роскоши и богатстве. К тому моменту Сю Ли уже входила в рейтинг самых богатых женщин Англии. В 2017-м она покинула компанию и передала власть брату.
Тогда же семья Юнгэ присоединилась к китайской экспансии европейского футбола. За плечами у миллионеров уже был разорившийся «Бэйцзин Жэньхэ». Дай и Сю Ли инвестировали в команду высшей лиги Китая десять лет и бросили ее после вылета во второй дивизион.
Первым европейским клубом для Юнгэ стал «Руселаре» из второго бельгийского дивизиона. Китайские инвесторы обещали фанатам вернуть команду в высшую лигу. Под руководством Сю Ли и Дая клуб не финишировал выше пятого места в своей лиге и повышения не заработал. Денег в «Руселаре» поступало все меньше, но владельцы постоянно обещали новые вложения. Все кончилось в 2021-м, когда после 20 лет существования клуб закрылся.
В «Рединге» болельщики изначально были против Дая. Китайских денег хватило всего на пару сезонов, потом начался уже привычный цикл падения. Финансирование становилось все хуже, а Дай почти не появлялся на стадионе. Доходило до абсурда: в 2019-м «Рединг» едва не заработал огромный штраф из-за задержки зарплат. Китайский банк просто не работал из-за Праздника весны и труда. Деньги все же пришли в последний момент — но впредь таких задержек становилось все больше. В один момент клуб жил только на деньги, которые «Кристал Пэлас» платил «Редингу» за перепродажу Майкла Олисе «Баварии».
Дай только давал деньги, но совершенно не заботился о том, куда они идут. Скоро в Английской футбольной лиге (EFL) обратили внимание на растущие долги «Рединга» и рекомендовали владельцу продать клуб. Но бизнесмен достал деньги, тайно взяв кредит в китайском банке под залог клубного стадиона.
Все это время болельщики «Рединга» протестовали против Дэя на каждом матче. К акциям присоединялись даже соперники. Например, болельщики «Рексема» во время матча с «Редингом» тоже освистывали Дая. Местные фанаты нарядились на игру в костюмы Дэдпула. Такой образ выбрали специально: дружественным «Рексемом» владеет актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула.
Фанаты даже создали сайт «Sell Before We Dai», где публиковались все новости, связанные с разрушением клуба китайским владельцем. Скоро о проблемах «Рединга» говорили уже в парламенте. Депутаты лейбористской партии несколько раз сообщали о катастрофе в клубе и требовали новых поправок к действующему британскому законодательству. Случай Юнгэ стал прецедентом, после которого политики заговорили об ужесточении требований к владельцам клубов.
Консерваторам не удалось замять шумиху, и чиновники из EFL проверили финансы «Рединга». Дая обязали немедленно продать клуб, но китаец саботировал все сделки. На него с конкретным предложением вышел американский бизнесмен Роб Кохиг, но Юнгэ запросил в два раза больше. Сделка сорвалась.
Терпение чиновников лопнуло, и Даю выдвинули ультиматум: либо он продает клуб до четвертого апреля, либо «Рединг» у него забирают. Похожие условия поставили три года назад перед Романом Абрамовичем в «Челси». Только Дай совсем не беспокоится о будущем «Рединга». Ему проще потерять клуб вместе со всеми долгами и обязательствами, чем искать потенциального покупателя.
В 2023-м китайский миллионер купил себе особняк за 100 миллионов недалеко от Букингемского дворца. В доме — восемь спален и спа с десятиметровым бассейном. Всего в десяти минутах от дома находится элитный клуб и казино Les Ambassadeurs, где Дай часто бывает. Тем временем «Рединг» медленно скатывается к середине турнирной таблицы третьего дивизиона.
Алексей Прохоров