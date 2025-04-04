Березуцкий дал скандальную пресс-конференцию в Азербайджане

Послематчевая пресс-конференция 42-летнего российского специалиста продлилась всего 15 секунд.
«Ребята сегодня молодцы, хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе, по игре у меня все, мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий, после чего покинул зал.
Ответная игра пройдет на арене «Сабаха» 23 апреля.
Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года. Под его руководством клуб провёл во всех турнирах 18 матчей, в которых одержал шесть побед, девять раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Ранее Березуцкий работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе» и «Шанхай Шеньхуа».
«Сабах» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.