Березуцкий дал скандальную пресс-конференцию в Азербайджане

«Ребята сегодня молодцы, хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе, по игре у меня все, мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий, после чего покинул зал.