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Березуцкий дал скандальную пресс-конференцию в Азербайджане

Главный тренер «Сабаха» Василий Березуцкий раскритиковал судейство после победы в первом матче ½ финала Кубка Азербайджана против «Нефтчи» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Послематчевая пресс-конференция 42-летнего российского специалиста продлилась всего 15 секунд.

«Ребята сегодня молодцы, хорошо сражались. Играли против 11 футболистов и трех судей. А главное, что еще судьи сегодня забыли VAR. В принципе, по игре у меня все, мне больше нечего сказать. Спасибо», — сказал Березуцкий, после чего покинул зал.

Ответная игра пройдет на арене «Сабаха» 23 апреля.

Березуцкий возглавил «Сабах» в ноябре 2024 года. Под его руководством клуб провёл во всех турнирах 18 матчей, в которых одержал шесть побед, девять раз сыграл вничью и потерпел три поражения. Ранее Березуцкий работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Витессе» и «Шанхай Шеньхуа».

«Сабах» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.