Умер бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Бенхаккер

Бенхаккер возглавлял сборные Саудовской Аравии, Нидерландов, Тринидада и Тобаго и Польши. Он был главным тренером нидерландской сборной на чемпионате мира 1990 года. На чемпионате мира 2006 года он руководил командой Тринидада и Тобаго, впервые вышедшей на чемпионат мира, команда заняла в своей группе последнее, четвертое место. Под руководством специалиста сборная Польши вышла на чемпионат Европы 2008 года, за что он был награжден орденом Возрождения Польши.