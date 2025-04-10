Умер бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Бенхаккер

ГААГА, 10 апреля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу и ряда нидерландских клубов Лео Бенхаккер умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Нидерландов по футболу.
Причины смерти не сообщаются.
В Нидерландах Бенхаккер возглавлял «Камбюр», «Гоу Эхед Иглз», «Фейенорд», «Аякс», «Волендам», «Витесс», «Де Графсхап». В 1980 и 1990 годах он приводил «Аякс» к победе в чемпионате Нидерландов, в период работы в «Фейенорде» клуб в 1999 году выиграл чемпионат и суперкубок Нидерландов. Также Бенхаккер возглавлял швейцарский «Грассхоппер», мексиканскую «Америку», турецкий «Истанбулспор», венгерский «Уйпешт», испанские «Сарагосу» и «Реал», который трижды привел к победе в чемпионате Испании (1987, 1988, 1989).
Бенхаккер возглавлял сборные Саудовской Аравии, Нидерландов, Тринидада и Тобаго и Польши. Он был главным тренером нидерландской сборной на чемпионате мира 1990 года. На чемпионате мира 2006 года он руководил командой Тринидада и Тобаго, впервые вышедшей на чемпионат мира, команда заняла в своей группе последнее, четвертое место. Под руководством специалиста сборная Польши вышла на чемпионат Европы 2008 года, за что он был награжден орденом Возрождения Польши.