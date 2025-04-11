«Лион» обратился в НОК Франции из-за девятимесячной дисквалификации главного тренера

Фонсеку дисквалифицировали на 9 месяцев за физическое воздействие на главного арбитра в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1), который прошел 2 марта. Португалец после того, как был удален со скамейки, подошел к арбитру и высказал ему претензии, вступив в контакт головами. Отстранение тренера рассчитано до 30 ноября. До 15 сентября на Фонсеку наложен запрет на доступ в раздевалку игроков до, во время и после матча и проходы во все коридоры арен.