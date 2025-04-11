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«Лион» обратился в НОК Франции из-за девятимесячной дисквалификации главного тренера

Слушание по этому делу пройдет 6 мая.

Источник: Eurasia Sport Images/Getty Images

ПАРИЖ, 11 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Лион» и главный тренер команды Паулу Фонсека обратились в Национальный олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF) из-за дисквалификации португальца на 9 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Слушание по этому делу пройдет 6 мая. В клубе отметили, что решение CNOSF будет подлежать проверке со стороны совета директоров Профессиональной футбольной лиги Франции.

Фонсеку дисквалифицировали на 9 месяцев за физическое воздействие на главного арбитра в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:1), который прошел 2 марта. Португалец после того, как был удален со скамейки, подошел к арбитру и высказал ему претензии, вступив в контакт головами. Отстранение тренера рассчитано до 30 ноября. До 15 сентября на Фонсеку наложен запрет на доступ в раздевалку игроков до, во время и после матча и проходы во все коридоры арен.

Фонсека возглавил «Лион» в январе 2025 года. Команда после 28 туров набрала 48 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.