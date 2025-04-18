«Славия» выиграла у футболистов «Слуцка» в чемпионате Беларуси

Сегодня в первом поединке 5-го тура мозыряне одолели на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 2:1. Это четвертая виктория команды Ивана Биончика в пяти проведенных матчах.
Также сегодня футболисты «Минска» примут на своей арене «Гомель». В четвертом туре минчане переиграли у себя дома «Молодечно» (3:2), а гомельчане в гостях разошлись миром с борисовским БАТЭ (0:0).
Еще четыре матча состоятся в субботу, 19 апреля: «Динамо» (Минск) — БАТЭ, «Арсенал» (Дзержинск) — «Неман», «Молодечно» — «Витебск», «Ислочь» (Минский район) — «Нафтан» (Новополоцк). Заключительные поединки пятого тура пройдут 21 апреля: «МЛ Витебск» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Турнирную таблицу возглавляет «Славия», набравшая 13 очков, 10 баллов у «МЛ Витебск», в активе БАТЭ и «Минска» по 7 очков. Футболисты «Молодечно» замыкают таблицу, потерпев четыре поражения, один балл у «Сморгони». В споре лучших бомбардиров лидирует Андрей Соловей («Славия»), забивший четыре мяча.
Виталий Павлов
Михаил Мартинович
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