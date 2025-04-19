«Бавария» с разгромным счетом переиграла «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

Уже на 12-й минуте матча счет в игре открыл Гарри Кейн. Спустя 7 минут Конрад Лаймер забил второй гол за мюнхенский клуб. До разгромного счет довел Кингли Коман, забив на 36-й минуте. Во втором тайме Йозуа Киммих сделал счет окончательным — 56-я минута и 4:0.