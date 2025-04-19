Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бавария» с разгромным счетом переиграла «Хайденхайм» в матче Бундеслиги

Сегодня, 19 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги) между «Хайденхаймом» и «Баварией».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась разгромной победой мюнхенского клуба со счетом 4:0.

Уже на 12-й минуте матча счет в игре открыл Гарри Кейн. Спустя 7 минут Конрад Лаймер забил второй гол за мюнхенский клуб. До разгромного счет довел Кингли Коман, забив на 36-й минуте. Во втором тайме Йозуа Киммих сделал счет окончательным — 56-я минута и 4:0.

В таблице чемпионата Германии «Хайденхайм» располагается на 16-й строчке, набрав 22 очка, а «Бавария» лидирует, имея 72 балла в активе.

Хайденхайм
0:4
Первый тайм: 0:3
Бавария
Футбол, Германия, Тур 30
19.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Voith-Arena
Главные тренеры
Франк Шмидт
Венсан Компани
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
12′
Конрад Лаймер
(Серж Гнабри)
19′
Кингсли Коман
36′
Йозуа Киммих
(Рафаэл Геррейру)
56′
Составы команд
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
2
Марнон Буш
5
Бенедикт Гимбер
35′
6
Патрик Майнка
23
Омар Траоре
21
Адриан Бек
13
Франс Кретциг
88′
19
Йонас Ференбах
3
Ян Шеппнер
43′
46′
16
Юлиан Нихюс
39
Никлас Дорш
41′
46′
8
Лео Сиенза
18
Марвин Пирингер
70′
10
Пауль Ваннер
31
Сирлорд Конте
70′
20
Лука Кербер
Бавария
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
22
Рафаэл Геррейру
80′
85′
16
Жоау Пальинья
27
Конрад Лаймер
46′
23
Саша Боэ
9
Гарри Кейн
63′
10
Лерой Сане
11
Кингсли Коман
63′
25
Томас Мюллер
17
Майкл Олисе
74′
24
Габриэль Видович
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
18
1
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
8
Фолы
11
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти