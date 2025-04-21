«МЛ Витебск» догнал «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня дебютанты элитного дивизиона в матче 5-го тура принимали на своем поле футболистов «Сморгони» и выиграли со счетом 3:1. Хозяева сразу захватили инициативу, и уже на 3-й минуте Никита Глушков вывел их вперед. В начале второй половины игры отличился Никита Баранок, потом Денис Козловский с пенальти забил третий гол, а в самом конце поединка Владимир Тонкевич отыграл один мяч.