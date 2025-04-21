«МЛ Витебск» догнал «Славию» в чемпионате Беларуси по футболу

Сегодня дебютанты элитного дивизиона в матче 5-го тура принимали на своем поле футболистов «Сморгони» и выиграли со счетом 3:1. Хозяева сразу захватили инициативу, и уже на 3-й минуте Никита Глушков вывел их вперед. В начале второй половины игры отличился Никита Баранок, потом Денис Козловский с пенальти забил третий гол, а в самом конце поединка Владимир Тонкевич отыграл один мяч.
В последнем поединке 5-го тура брестское «Динамо» сыграет у себя дома с жодинским «Торпедо-БелАЗом».
Ранее в центральном матче этого тура футболисты минского «Динамо» победили на своей арене борисовский БАТЭ со счетом 2:1. Футболисты «Молодечно» потерпели пятое поражение подряд, уступив у себя дома «Витебску» — 0:4. Гродненский «Неман» уверенно переиграл в гостях дзержинский «Арсенал» — 3:0, а «Ислочь» с таким же результатом обыграла новополоцкий «Нафтан». Мозырская «Славия» одолела на выезде футболистов «Слуцка» со счетом 2:1, а «Минск» на своей арене был сильнее «Гомеля» — 1:0.
После 5 туров у «Славии» и «МЛ Витебск» — по 13 очков, на 3 балла меньше у «Минска», в активе «Немана» и «Ислочи» по 9 очков. Внизу турнирной таблицы находятся футболисты «Молодечно», не набравшие ни одного зачетного балла, 1 очко у «Сморгони». Список лучших бомбардиров возглавляет Александр Шестюк («Ислочь»), забивший пять мячей.