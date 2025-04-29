«Лацио» ушёл от поражения с «Пармой», уступая в два мяча, благодаря дублю Педро

Уже на третьей минуте «Парма» открыла счёт в матче. Отличился шведский полузащитник гостей Якоб Ондрейка. На 46-й минуте Ондрейка оформил дубль и упрочил преимущество своей команды. На 79-й минуте воспитанник «Барселоны» Педро Родригес сократил отставание «Лацио». На 84-й минуте Педро забил свой второй мяч и принёс команде ничью.