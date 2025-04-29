«Лацио» ушёл от поражения с «Пармой», уступая в два мяча, благодаря дублю Педро

Уже на третьей минуте «Парма» открыла счёт в матче. Отличился шведский полузащитник гостей Якоб Ондрейка. На 46-й минуте Ондрейка оформил дубль и упрочил преимущество своей команды. На 79-й минуте воспитанник «Барселоны» Педро Родригес сократил отставание «Лацио». На 84-й минуте Педро забил свой второй мяч и принёс команде ничью.
«Лацио» после 34 сыгранных матчей имеет в своём активе 60 очков, располагается на седьмой строчке и отстаёт на два очка от зоны Лиги чемпионов УЕФА (четвёртое место). «Парма» с 32 очками занимает 16-е место.
Футбол, Италия, Тур 34
28.04.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Марко Барони
Кристиан Киву
Голы
Лацио
Родригес Педро
79′
Родригес Педро
(Лука Пеллегрини)
84′
Парма
Якоб Ондрейка
(Эмануэле Валери)
3′
Якоб Ондрейка
46′
Составы команд
Лацио
35
Христос Мандас
3
Лука Пеллегрини
13
Алессио Романьоли
34
Марио Хила
8
Маттео Гендузи
77
Адам Марушич
11
Валентин Кастельянос
50′
6
Никола Ровелла
71′
5
Матиас Весино
10
Маттиа Дзакканьи
71′
14
Тиджани Нослин
18
Густав Исаксен
71′
20
Лум Чауна
19
Булай Диа
57′
9
Родригес Педро
Парма
31
Дзион Судзуки
5
Лаутаро Валенти
15
Энрико Дель Прато
46
Джованни Леони
54′
16
Мандела Кейта
19
Симон Зом
14
Эмануэле Валери
88′
18
Матиас Левик
20
Антуан Айно
71′
4
Ботонд Балог
13
Анж-Йоан Бонни
60′
27
Эрнани
75′
17
Якоб Ондрейка
71′
98
Деннис Ман
32
Матео Пельегрино
60′
30
Милан Джурич
80′
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
7
7
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
12
Фолы
11
7
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти