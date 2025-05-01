Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индзаги и Чалханоглу получили дисквалификацию на один матч за связи с мафией — GdS

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги и полузащитник «нерадзурри» Хакан Чалханоглу дисквалифицированы на один матч за предполагаемые связи с мафией. Кроме того, они выплатят штраф. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Getty Images

По информации источника, следствие выявило, что Индзаги и Чалханоглу контактировали с одним из представителей ультрас, связанным с мафиозными семьями, относительно распределения дополнительных билетов на финальный матч Лиги чемпионов — 2023 с «Манчестер Сити».

В сентябре минувшего года были арестованы несколько фанатов «Интера», а также «Милана» по подозрению в вымогательстве и иных правонарушениях. Подчёркивается, что эти болельщики тоже связаны с мафиозными семьями и совершали преступления, касающиеся футбольной индустрии.

«Интер» и «Милан», участвовавшие в указанном расследовании, решили заключить сделку с прокуратурой. При этом «нерадзурри» заплатят штраф в € 70 тыс., а «россонери» — € 30 тыс. Индзаги оштрафован на € 15 тыс., Чалханоглу — на € 30 тыс. Они пропустят матч 35-го тура Серии А с «Вероной» (3 мая).