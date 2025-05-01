Индзаги и Чалханоглу получили дисквалификацию на один матч за связи с мафией — GdS

В сентябре минувшего года были арестованы несколько фанатов «Интера», а также «Милана» по подозрению в вымогательстве и иных правонарушениях. Подчёркивается, что эти болельщики тоже связаны с мафиозными семьями и совершали преступления, касающиеся футбольной индустрии.