«Рейнджерс» и «Селтик» сыграли вничью в четвертом в сезоне дерби

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Футболисты «Рейнджерс» сыграли вничью с «Селтиком» в четвертом в нынешнем сезоне «дерби старой фирмы» в рамках чемпионата Шотландии.
Встреча 35-го тура Шотландской премьер-лиги в рамках финального этапа чемпионата страны прошла в воскресенье в Глазго на домашнем стадионе «Рейнджерс» и завершилась со счетом 1:1. У хозяев забил Сирил Дессерс (44-я минута), гол гостей на счету Адама Айды (59).
Ранее «Рейнджерс» дважды в сезоне побеждал «Селтик» в дерби при одном поражении в премьер-лиге. Также «Селтик» одолел своих извечных соперников в финале Кубка шотландской лиги в серии пенальти.
В конце апреля «Селтик» стал 55-кратным чемпионом Шотландии за четыре тура до конца сезона. Клуб сравнялся по числу титулов с рекордсменом лиги — «Рейнджерс», — став победителем турнира в четвертый раз подряд.
В активе «Селтика» 85 очков, у идущего на втором месте в таблице «Рейнджерс» 68 баллов.