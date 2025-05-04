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Футболист «Сьона» Антон Миранчук отдал третью голевую передачу в сезоне

Ассист россиянина помог его команде победить «Цюрих» в матче 34-го тура чемпионата Швейцарии.

Источник: Спорт-Экспресс

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился голевой передачей в домашнем матче 34-го тура чемпионата Швейцарии по футболу с «Цюрихом».

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Сьона», Миранчук отдал голевую передачу на Тео Бердайеса на 34-й минуте, этот гол стал победным. На счету россиянина теперь два гола и три голевые передачи в текущем сезоне.

«Сьон» занимает третье место в группе вылета чемпионата Швейцарии с 39 очками. «Цюрих» идет вторым с 47 очками. В группе вылета играют шесть команд. Клуб, занявший шестое место, понижается в дивизионе, команда, ставшая пятой, играет в плей-офф за выживание. До конца сезона «Сьон» проведет еще четыре матча.