Футболист «Сьона» Антон Миранчук отдал третью голевую передачу в сезоне

ЖЕНЕВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук отметился голевой передачей в домашнем матче 34-го тура чемпионата Швейцарии по футболу с «Цюрихом».
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Сьона», Миранчук отдал голевую передачу на Тео Бердайеса на 34-й минуте, этот гол стал победным. На счету россиянина теперь два гола и три голевые передачи в текущем сезоне.
«Сьон» занимает третье место в группе вылета чемпионата Швейцарии с 39 очками. «Цюрих» идет вторым с 47 очками. В группе вылета играют шесть команд. Клуб, занявший шестое место, понижается в дивизионе, команда, ставшая пятой, играет в плей-офф за выживание. До конца сезона «Сьон» проведет еще четыре матча.