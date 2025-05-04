«Манчестер Юнайтед» продлил безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити», завершился победой хозяев с результатом 4:3. В составе «Брентфорда» отличились Кевин Шейд, который оформил дубль, Йоан Висса, а также случился автогол, автором которого стал Люк Шоу. За «Манчестер Юнайтед» в этом поединке голы оформили Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо и Амад Диалло.