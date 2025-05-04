«Манчестер Юнайтед» продлил безвыигрышную серию в АПЛ до шести матчей

Встреча, которая состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити», завершился победой хозяев с результатом 4:3. В составе «Брентфорда» отличились Кевин Шейд, который оформил дубль, Йоан Висса, а также случился автогол, автором которого стал Люк Шоу. За «Манчестер Юнайтед» в этом поединке голы оформили Мэйсон Маунт, Алехандро Гарначо и Амад Диалло.
«Манчестер Юнайтед» не может победить в Английской премьер-лиге с марта, на счету команды четыре поражения и два ничейных результата. При этом на игру 35-го тура главный тренер команды Рубен Аморим выставил самый молодой состав в истории АПЛ.
После этого поединка «красные дьяволы» идут на 15-й позиции в турнирной таблице национального первенства, набрав 39 баллов. «Брентфорд» расположился на девятом месте с 52-мя очками.
Победитель АПЛ этого сезона уже известен: «Ливерпуль» досрочно выиграл титул. После 34-х сыгранных в Англии туров у команды 82 балла.
Томас Франк
Рубен Аморим
Люк Шоу
27′
Кевин Шаде
(Кристиан Нергор)
33′
Кевин Шаде
70′
Йоан Висса
(Майкл Кайоде)
74′
Мэйсон Маунт
(Алехандро Гарначо)
14′
Алехандро Гарначо
(Кристиан Эриксен)
82′
Амад Диалло
(Мануэль Угарте)
90+5′
1
Марк Флеккен
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
6
Кристиан Нергор
11
Йоан Висса
19
Брайан Мбеумо
33
Майкл Кайоде
81′
20
Кристоффер Айер
18
Егор Ярмолюк
68′
8
Матиас Йенсен
7
Кевин Шаде
72′
3
Рико Хенри
23
Кин Льюис-Поттер
81′
9
Игор Тиаго
24
Миккель Дамсгор
81′
39
Густаво Нунес
1
Алтай Байындыр
41
Гарри Амасс
25
Мануэль Угарте
43′
37
Кобби Майну
17
Алехандро Гарначо
51′
56
Чидо Оби-Мартин
4
Маттейс де Лигт
35′
5
Харри Магуайр
13
Патрик Доргу
46′
15
Лени Йоро
23
Люк Шоу
46′
16
Амад Диалло
55
Тайлер Фредриксон
76′
2
Виктор Линделеф
7
Мэйсон Маунт
57′
14
Кристиан Эриксен
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
8
Фолы
10
0
Офсайды
0
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти