«Сельта» победила «Севилью» в Ла Лиге, играя больше тайма в меньшинстве

Встреча проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго (Испания). В качестве главного арбитра игру обслуживал Пабло Гонсалес Фуэртес. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.
На 19-й минуте полузащитник «Сельты» Илаш Мориба вывел свою команду вперёд. На 45+6-й минуте защитник хозяев Маркос Алонсо получил прямую красную карточку, после чего хавбек «Севильи» Неманья Гудель реализовал пенальти на 45+8-й минуте. Во второй половине игры «Сельте» удалось вырвать победу. Защитник Оскар Мингеса отличился на 65-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий Борха Иглесиас забил третий гол «Сельты». На 90+8-й минуте латераль «Севильи» Кике Салас отыграл один мяч.
«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 очками в 35 матчах. У «Севильи» осталось 38 очков. Команда располагается на 16-й строчке.
Клаудио Хиральдес
Хоакин Капаррос
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
10
Фолы
16
1
Офсайды
3
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти