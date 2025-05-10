«Сельта» победила «Севилью» в Ла Лиге, играя больше тайма в меньшинстве

На 19-й минуте полузащитник «Сельты» Илаш Мориба вывел свою команду вперёд. На 45+6-й минуте защитник хозяев Маркос Алонсо получил прямую красную карточку, после чего хавбек «Севильи» Неманья Гудель реализовал пенальти на 45+8-й минуте. Во второй половине игры «Сельте» удалось вырвать победу. Защитник Оскар Мингеса отличился на 65-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий Борха Иглесиас забил третий гол «Сельты». На 90+8-й минуте латераль «Севильи» Кике Салас отыграл один мяч.