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«Сельта» победила «Севилью» в Ла Лиге, играя больше тайма в меньшинстве

Завершился матч 35-го тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Севильей».

Источник: Getty Images

Встреча проходила на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго (Испания). В качестве главного арбитра игру обслуживал Пабло Гонсалес Фуэртес. Победу со счётом 3:2 праздновали хозяева поля.

На 19-й минуте полузащитник «Сельты» Илаш Мориба вывел свою команду вперёд. На 45+6-й минуте защитник хозяев Маркос Алонсо получил прямую красную карточку, после чего хавбек «Севильи» Неманья Гудель реализовал пенальти на 45+8-й минуте. Во второй половине игры «Сельте» удалось вырвать победу. Защитник Оскар Мингеса отличился на 65-й минуте. На 90+1-й минуте нападающий Борха Иглесиас забил третий гол «Сельты». На 90+8-й минуте латераль «Севильи» Кике Салас отыграл один мяч.

«Сельта» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 очками в 35 матчах. У «Севильи» осталось 38 очков. Команда располагается на 16-й строчке.

Сельта
3:2
Первый тайм: 0:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 35
10.05.2025, 17:15 (МСК UTC+3)
Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Клаудио Хиральдес
Хоакин Капаррос
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
10
Фолы
16
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти