Кокорин забил 10-й гол в сезоне чемпионата Кипра по футболу

Россиянин выступает за «Арис» с 2022 года. В Российской премьер-лиге Кокорин играл за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года он перешел в итальянскую «Фиорентину», но не сумел закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.