Кокорин забил 10-й гол в сезоне чемпионата Кипра по футболу

НИКОСИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отметился забитым мячом в матче 35-го тура чемпионата Кипра по футболу с «Омонией».
Кокорин вышел на замену после перерыва и отличился на 54-й минуте. Для российского нападающего этот гол стал десятым в сезоне. Встреча завершилась со счетом 3:3.
Россиянин выступает за «Арис» с 2022 года. В Российской премьер-лиге Кокорин играл за московские «Динамо» и «Спартак», «Сочи», петербургский «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В январе 2021 года он перешел в итальянскую «Фиорентину», но не сумел закрепиться в основном составе. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.
«Арис» набрал 72 очка и гарантировал себе второе место по итогам чемпионата. «Омония» с 65 очками располагается на 4-й строчке. Чемпионом Кипра досрочно стал «Пафос» (79 очков).
В заключительном туре «Арис» на выезде сыграет с «Аполлоном», «Омония» примет АПОЭЛ. Встречи пройдут 18 мая.