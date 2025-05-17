Кейн стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в двух первых сезонах — это рекорд. Форвард «Баварии» забил 26 голов

Второе место разделилои Патрик Шик из «Байера» и Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд — по 21 голу.
Кейн выиграл гонку бомбардиров второй сезон подряд. В прошлой Бундеслиге он забил 36 мячей. Это первый случай в истории, когда футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии в своих первых двух сезонах.
Англичанин перешел в «Баварию» в 2023 году из «Тоттенхэма».
Футбол, Германия, Тур 34
17.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
PreZero Arena
Главные тренеры
Кристиан Ильцер
Венсан Компани
Голы
Бавария
Майкл Олисе
33′
Йозуа Киммих
(Майкл Олисе)
53′
Серж Гнабри
(Гарри Кейн)
80′
Гарри Кейн
(Саша Боэ)
86′
Составы команд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
35
Артур Чавес
25
Кевин Акпогума
4
Лео Эстигор
3
Павел Кадержабек
23
Адам Гложек
22
Александр Прасс
46′
21
Мариус Бюльтер
16
Антон Штах
81′
20
Финн Оле Беккер
8
Деннис Гайгер
76′
17
Умут Тохумджу
7
Том Бишоф
67′
29
Базумана Туре
27
Андрей Крамарич
82′
9
Илас Бебу
Бавария
1
Мануэль Нойер
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
67′
23
Саша Боэ
22
Рафаэл Геррейру
67′
8
Леон Горецка
11
Кингсли Коман
61′
9
Гарри Кейн
25
Томас Мюллер
61′
10
Лерой Сане
15
Эрик Дайер
86′
24
Габриэль Видович
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
9
Фолы
7
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти