«Аталанта» победила «Дженоа» в Серии А, дважды уступая в счёте по ходу матча

Команды встречались на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра игру обслуживал Давиде Герсини. Волевую победу со счётом 3:2 праздновали футболисты из Бергамо.
На 37-й минуте нападающий Андреа Пинамонти вывел «Дженоа» вперёд. На 47-й минуте полузащитник «Аталанты» Ибраим Сулемана восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте Пинамонти оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Аталанты» Даниэль Мальдини вновь сравнял счёт. На 89-й минуте форвард гостей Матео Ретеги принёс своей команде победу.
«Аталанта» занимает в турнирной таблице Серии А третье место. В активе команды 74 очка в 37 матчах. «Дженоа» с 40 очками располагается на 13-й строчке.
Патрик Виейра
Джанпьеро Гасперини
Андреа Пинамонти
(Аарон Мартин)
37′
Андреа Пинамонти
(Стефано Сабелли)
58′
Ибрагим Сулемана
(Маттео Руджери)
47′
Даниэль Мальдини
(Мартен де Рон)
63′
Матео Ретеги
(Шарль Де Кетеларе)
89′
1
Никола Леали
3
Аарон Мартин
73
Патрицио Масини
32
Мортен Френдруп
15
Брук Нортон-Каффи
13
Маттиа Бани
20
Стефано Сабелли
66′
59
Алессандро Дзаноли
47
Милан Бадель
67′
5
Жан Онана
19
Андреа Пинамонти
77′
2
Мортен Торсби
9
Витинья
77′
18
Калеб Экубан
22
Хоан Васкес
35′
4
Кони де Винтер
28
Руй Патрисиу
3
Одилон Коссуну
15
Мартен де Рон
4
Исак Хин
32
Матео Ретеги
24
Лазар Самарджич
27
Марко Пелестра
74′
77
Давиде Дзаппакоста
22
Маттео Руджери
56′
16
Рауль Белланова
6
Ибрагим Сулемана
81′
13
Эдерсон
44
Марко Брешанини
74′
8
Марио Пашалич
70
Даниэль Мальдини
74′
17
Шарль Де Кетеларе
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
13
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
0
10
Фолы
14
0
Офсайды
0
Главный судья
Давиде Герсини
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти