«Аталанта» победила «Дженоа» в Серии А, дважды уступая в счёте по ходу матча

На 37-й минуте нападающий Андреа Пинамонти вывел «Дженоа» вперёд. На 47-й минуте полузащитник «Аталанты» Ибраим Сулемана восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте Пинамонти оформил дубль. На 63-й минуте полузащитник «Аталанты» Даниэль Мальдини вновь сравнял счёт. На 89-й минуте форвард гостей Матео Ретеги принёс своей команде победу.