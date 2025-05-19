Футболистки «Днепра» догнали «Минск» в женском чемпионате Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 11-го тура могилевчанки в Бресте разошлись миром с местным «Динамо» — 0:0.
Лидеры первенства футболистки столичного «Динамо-БГУФК» победили юниорскую сборную Беларуси (U-19) с крупным счетом 4:1. В столичном дерби вице-чемпионки страны спортсменки «Минска» выиграли у обладателя бронзовых наград «Зоркi-БДУ» — 4:2. Бобруйская «Белшина» разгромила на своем поле пинский «ДЮСШ-ПолесГУ» с результатом 4:0. В Новополоцке «Нафтан» и «Витебск» не выявили победителя — 2:2.
Положение в группе лидеров после первого круга: «Динамо-БГУФК» — 28 очков (10 матчей), «Минск» — 22 (10), «Днепр» — 22 (10), «Витебск» — 21 (10). Бомбардирскую гонку возглавляет Виктория Валюк («Минск»), забившая 14 мячей.