Марат Быстров объяснил, почему ушёл в армию на старте футбольной карьеры

— Может, и так. Понимал, что после армии мне будет уже 22 года. То есть без шансов попасть во Вторую лигу. Тем более она тогда был намного сильнее по уровню, чем сейчас. В таком возрасте после года простоя — уже всё. Боролся с собой, но принял ситуацию. Армия — это реально школа для мужчины. Она меня успокоила и дисциплинировала. Там всё по расписанию, за тебя уже всё продумали. Твоё слово значения не имеет. В такие моменты понимаешь, что в обычной жизни у тебя столько возможностей, столько выбора. Были тяжёлые ситуации, но мне армия зашла. Она закаляет. Дедовщина? Мне с ротой повезло. До сих пор общаемся с парнями, — сказал Быстров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.