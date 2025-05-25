Хаби Алонсо возглавил «Реал»

С октября 2022 года Алонсо возглавлял германский «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв при этом ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, уступив в нем итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.