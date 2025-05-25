Хаби Алонсо возглавил «Реал»

МАДРИД, 25 мая. /ТАСС/. Испанец Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с Алонсо рассчитано до 30 июня 2028 года. С 2021 года «Реал» возглавлял итальянец Карло Анчелотти, который также работал в клубе с 2013 по 2015 год. Ранее ТАСС сообщал о назначении Анчелотти новым главным тренером сборной Бразилии.
С октября 2022 года Алонсо возглавлял германский «Байер», под его руководством клуб впервые стал чемпионом Германии, не проиграв при этом ни одного матча в сезоне. Также «Байер» вместе с ним стал победителем Кубка и Суперкубка Германии и дошел до финала Лиги Европы, уступив в нем итальянской «Аталанте» (0:3). Это поражение прервало рекордную победную серию для клубов из топ-5 лиг, которая составляла 51 матч.
Алонсо 43 года, до «Байера» он работал в Испании — с молодежной командой «Реала» и второй командой «Реал Сосьедад». В качестве игрока Алонсо выступал за английский «Ливерпуль», германскую «Баварию», испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар» и «Реал», в составе которого стал чемпионом Испании, двукратным обладателем кубка страны, победителем Суперкубка Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «Баварией» он трижды выиграл чемпионат Германии, по одному разу — кубок и суперкубок страны, с «Ливерпулем» — Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.