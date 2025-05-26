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«Реал Сосьедад» поздравил Захаряна с днем рождения на русском языке

Испанский «Реал Сосьедад» поздравил Захаряна с днем рождения на русском языке.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» на русском языке написал поздравление с днем рождения полузащитнику сборной России Арсену Захаряну.

В понедельник Захаряну исполнилось 22 года.

«С днем рождения, Zakha», — говорится в публикации команды в соцсети Х. Кроме того, клуб прикрепил изображение, на котором поздравительная фраза также написана на русском языке.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года и с тех пор провел за баскский клуб 44 матча и забил два мяча.