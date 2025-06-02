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«Эльче» вернулся в Ла Лигу, разгромив «Депортиво» в заключительном туре Сегунды

«Депортиво» уступил «Эльче» со счётом 0:4 в матче 42-го тура испанской Сегунды.

Источник: Getty Images

Эта победа позволила зелёно-полосатым вернуться в Ла Лигу впервые с сезона-2022/2023.

Нападающий «Эльче» Морад Дауди открыл счёт на четвёртой минуте, Джон Дональд на 25-й минуте удвоил преимущество команды. Херман Валера забил на 32-й минуте, а на 89-й взятием ворот отметился Педро Бигас.

«Депортиво» занял 15-е место с 53 очками и остался в Сегунде. «Эльче» с 77 очками расположился на второй строчке и оформил повышение в классе.

Ранее с первого места в Ла Лигу вышел «Леванте». В полуфинале плей-офф за право играть в высшем дивизионе состоятся противостояния «Альмерия» — «Овьедо» (7 и 11 июня) и «Расинг» — «Мирандес» (8 и 12 июня). Финальные игры плей-офф пройдут 15 и 21 июня.