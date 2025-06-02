«Эльче» вернулся в Ла Лигу, разгромив «Депортиво» в заключительном туре Сегунды

Ранее с первого места в Ла Лигу вышел «Леванте». В полуфинале плей-офф за право играть в высшем дивизионе состоятся противостояния «Альмерия» — «Овьедо» (7 и 11 июня) и «Расинг» — «Мирандес» (8 и 12 июня). Финальные игры плей-офф пройдут 15 и 21 июня.