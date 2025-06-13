«Ливерпуль» согласовал переход Вирца, который станет рекордным для английского футбола

Вирцу 22 года, он перешел в «Байер» летом 2020 года. В составе команды игрок провел 197 матчей в различных турнирах, в которых отметился 57 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с ней в сезоне-2023/24 он стал чемпионом Германии, победил в кубке и суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги Европы. Полузащитника признали лучшим футболистом того розыгрыша национального первенства.