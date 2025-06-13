«Ливерпуль» согласовал переход Вирца, который станет рекордным для английского футбола

ТАСС, 13 июня. Руководство английского футбольного клуба «Ливерпуль» согласовало окончательные детали по переходу полузащитника Флориана Вирца из германского «Байера». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.
По информации источника, «Ливерпуль» заплатит за трансфер игрока €130−135 млн. На следующей неделе футболист пройдет медицинское обследование для завершения сделки. По его итогам немец подпишет контракт до лета 2030 года.
Переход Вирца станет самым дорогим в истории «Ливерпуля» и английского футбола. Прежний клубный рекорд держится с лета 2022 года, когда состав пополнил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес. Согласно данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за игрока €85 млн. Рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси» за €121 млн зимой 2023 года. Оба футболиста до переезда в Англию выступали за португальскую «Бенфику».
Вирцу 22 года, он перешел в «Байер» летом 2020 года. В составе команды игрок провел 197 матчей в различных турнирах, в которых отметился 57 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с ней в сезоне-2023/24 он стал чемпионом Германии, победил в кубке и суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги Европы. Полузащитника признали лучшим футболистом того розыгрыша национального первенства.
За сборную Германии Вирц принял участие в 31 игре. На его счету 7 голов и 7 передач. В составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. На этой стадии немцы проиграли будущему победителю турнира команде Испании (1:2 — после дополнительного времени).