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«Ливерпуль» согласовал переход Вирца, который станет рекордным для английского футбола

Клуб заплатит за трансфер игрока €130−135 млн.

Источник: Reuters

ТАСС, 13 июня. Руководство английского футбольного клуба «Ливерпуль» согласовало окончательные детали по переходу полузащитника Флориана Вирца из германского «Байера». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсети X.

По информации источника, «Ливерпуль» заплатит за трансфер игрока €130−135 млн. На следующей неделе футболист пройдет медицинское обследование для завершения сделки. По его итогам немец подпишет контракт до лета 2030 года.

Переход Вирца станет самым дорогим в истории «Ливерпуля» и английского футбола. Прежний клубный рекорд держится с лета 2022 года, когда состав пополнил уругвайский нападающий Дарвин Нуньес. Согласно данным портала Transfermarkt, «Ливерпуль» заплатил за игрока €85 млн. Рекордным трансфером для английского футбола был переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси» за €121 млн зимой 2023 года. Оба футболиста до переезда в Англию выступали за португальскую «Бенфику».

Вирцу 22 года, он перешел в «Байер» летом 2020 года. В составе команды игрок провел 197 матчей в различных турнирах, в которых отметился 57 забитыми мячами и 65 голевыми передачами. Вместе с ней в сезоне-2023/24 он стал чемпионом Германии, победил в кубке и суперкубке страны, а также дошел до финала Лиги Европы. Полузащитника признали лучшим футболистом того розыгрыша национального первенства.

За сборную Германии Вирц принял участие в 31 игре. На его счету 7 голов и 7 передач. В составе национальной команды он дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2024 года. На этой стадии немцы проиграли будущему победителю турнира команде Испании (1:2 — после дополнительного времени).