«Ювентус» продлил контракт с главным тренером Тудором

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Хорватский тренер Игор Тудор продлил контракт с итальянским футбольным клубом «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до конца июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон. Предыдущий контракт специалиста был рассчитан до июня 2026 года.
Тудору 47 лет, он руководит «Ювентусом» с марта 2025 года. С марта по июнь 2024 года он возглавлял итальянский «Лацио». Также в Италии хорват руководил «Удинезе» и «Вероной», был главным тренером турецких «Карабюкспора» и «Галатасарая», хорватского «Хайдука» и французского «Марселя». В период игровой карьеры Тудор выступал за «Хайдук», с 1998 по 2007 год играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.
«Ювентус» в прошедшем сезоне занял четвертое место в чемпионате Италии, набрав 70 очков. В Кубке Италии команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, проиграв «Эмполи» (1:1, 2:4 по пенальти). В Лиге чемпионов «Ювентус» прошел основной этап, но вылетел в первом раунде плей-офф от нидерландского ПСВ по сумме двух встреч (1:2, 1:3). Также «Ювентус» не смог выйти в финал Суперкубка Италии, проиграв «Милану» (1:2) на стадии полуфинала.