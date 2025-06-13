«Реал» объявил о переходе 17-летнего футболиста сборной Аргентины

Мастантуоно 17 лет, он является воспитанником «Ривер Плейта». Он дебютировал за основную команду клуба в январе 2024 года. За это время он провел 61 матч, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В июне 2025 года он дебютировал за сборную Аргентины в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года против «Чили» (1:0). Он стал самым молодым игроком, сыгравшим за аргентинскую сборную в официальном матче.