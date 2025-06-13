«Реал» объявил о переходе 17-летнего футболиста сборной Аргентины

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Франко Мастантуоно перешел из аргентинского «Ривер Плейта» в испанский «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Соглашение рассчитано до конца июня 2031 года. Контракт футболиста с испанским клубом начнет действовать с 14 августа, когда ему исполнится 18 лет. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Реал» заплатил за переход футболиста €45 млн. Ранее ТАСС сообщал, что главным тренером «Реала» стал испанец Хаби Алонсо.
Мастантуоно 17 лет, он является воспитанником «Ривер Плейта». Он дебютировал за основную команду клуба в январе 2024 года. За это время он провел 61 матч, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. В июне 2025 года он дебютировал за сборную Аргентины в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года против «Чили» (1:0). Он стал самым молодым игроком, сыгравшим за аргентинскую сборную в официальном матче.
«Реал» в прошедшем сезоне стал вторым в чемпионате Испании, дошел до финала кубка и суперкубка страны. В Лиге чемпионов испанский клуб вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв по сумме двух встреч английскому «Арсеналу» (0:3, 1:2). Также в этом сезоне «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.