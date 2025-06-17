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«Боруссия» не смогла обыграть клуб из Бразилии на клубном чемпионате мира

Бразильский «Флуминенсе» и немецкая «Боруссия» (Дортмунд) сыграли вничью в первом туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 0:0.

«Флуминенсе» и «Боруссия» играют в группе F. Вместе с ними выступают «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи и клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию ⅛ финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
Футбол, Клубный чемпионат мира, Группа F
17.06.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 29755 зрителей
Главные тренеры
Ренату Гаушу
Нико Ковач
Составы команд
Флуминенсе
1
Фабиу
2
Самуэл Шавьер
6
Родригес Мартинс Рене
21
Джон Ариас
35
Эркулес
3
Тиагу Силва
22
Хуан Пабло Фрейтес
9
Эвералдо
70′
14
Херман Кано
17
Агустин Каноббио
70′
90
Кевин Серна
16
Нонато
81′
87′
77
Пауло Байя
8
Мартинелли
9′
76′
45
Лима
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
25
Никлас Зюле
5
Рами Бенсебаини
2′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
86′
2
Ян Коуту
90+4′
10
Юлиан Брандт
77′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
59′
8
Феликс Нмеча
20
Марсель Забитцер
77′
43
Джейми Гиттенс
13
Паскаль Грос
59′
77
Джоб Беллингем
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
12
Фолы
9
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти