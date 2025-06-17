«Боруссия» не смогла обыграть клуб из Бразилии на клубном чемпионате мира

Встреча, которая состоялась на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде, завершилась с результатом 0:0.
«Флуминенсе» и «Боруссия» играют в группе F. Вместе с ними выступают «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи и клуб из ЮАР «Мамелоди Сандаунз».
Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля. Команды разделены на восемь групп, в стадию ⅛ финала выйдут клубы, занявшие первое и второе места в группах.
Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой ФИФА. Первый розыгрыш Клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.
Ренату Гаушу
Нико Ковач
1
Фабиу
2
Самуэл Шавьер
6
Родригес Мартинс Рене
21
Джон Ариас
35
Эркулес
3
Тиагу Силва
22
Хуан Пабло Фрейтес
9
Эвералдо
70′
14
Херман Кано
17
Агустин Каноббио
70′
90
Кевин Серна
16
Нонато
81′
87′
77
Пауло Байя
8
Мартинелли
9′
76′
45
Лима
1
Грегор Кобель
25
Никлас Зюле
5
Рами Бенсебаини
2′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
9
Серу Гирасси
26
Юлиан Рюэрсон
86′
2
Ян Коуту
90+4′
10
Юлиан Брандт
77′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
59′
8
Феликс Нмеча
20
Марсель Забитцер
77′
43
Джейми Гиттенс
13
Паскаль Грос
59′
77
Джоб Беллингем
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
7
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
12
Фолы
9
4
Офсайды
2
Главный судья
Ильгиз Танташев
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти