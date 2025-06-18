«Боруссия» чудом не проиграла «Флуминенсе», в «Ривер Плейт» зажигают будущая звезда «Реала» и экс-зенитовец Дриусси

Ничейная серия
Пока самое интересное, что мы видели на турнире, — противостояние Европы и Южной Америки. А после яркой игры «Бенфики» и «Бока Хуниорс» большие ожидания были и от встречи «Боруссии» с «Флуминенсе». Хотя у трехцветных сейчас совсем не та команда, что выиграла Кубок Либертадорес-2023. Прошедшие с того триумфального для «Флу» момента полтора года по бразильским меркам — целая вечность.
Например, поставивший команде прекрасную игру Фернанду Диниз за это время успел провалиться в сборной, был уволен из «Крузейро» на фоне протестов болельщиков всего через четыре месяца после назначения, а с мая этого года возглавил «Васку да Гама». «Флуминенсе» же в прошлом сезоне только в последнем туре пробился в Кубок Южной Америки с тринадцатого места.
Не правда ли, много общего с «Боруссией», которая после выхода в финал прошлой Лиги чемпионов дважды поменяла главного тренера и спасла этот сезон «на флажке»? С этого момента Дортмунд окончательно поверил в Нико Ковача, чей приход в роли антикризисного менеджера изначально оценивали скептически, а руководство было не в восторге от первых результатов. В общем, ситуация стабилизировалась.
Как и во «Флуминенсе», который тренирует опытный Ренату Гаушу. Этот специалист — легенда «Гремио», но и «Флу» для него особенный клуб, где главным 62-летнего специалиста назначали восемь раз! Уже и не скажешь, что уникальнее — показатели Гаушу или возраст вратаря Фабио, который через четыре месяца отметит 45-летие?
Зато можно констатировать, что серьезно проверить ветерана «Боруссия» не смогла. Самый яркий момент у его ворот — выстрел Зуле метров с тридцати в нижний угол в добавленное арбитром время. Фабио выручил, а по остроте данный эпизод и близко не стоял с сейвами Кобеля. Оборона «Флу» во главе с 40-летним Тиагу Силвой выглядела монолитом и связала по рукам и ногам дортмундскую атаку, включая бомбардира Гирасси. Не помог и выход на замену дебютировавшего за «шмелей» Беллингема-младшего. Пока Дортмунд выглядит командой, которая только вышла из отпуска, тогда как бразильцы в разгар сезона на ходу. Они точно были ближе к победе, но пока в играх Европы и Южной Америки три ничьих.
Минус ударный форвард?
Кого крупным планом показал режиссер трансляции перед стартовым свистком? Естественно, аргентинского вундеркинда Мастантуоно, за которого «Ривер Плейт» получит рекордные в истории страны 63 миллиона евро. К «Реалу» юноша присоединится 14 августа — в день своего 18-летия. Франко сейчас затмевает всех одноклубников, среди которых, между прочим, четыре чемпиона мира, включая автора решающего пенальти в финальном матче турнира в Катаре Монтиэля.
А еще в распоряжении самого титулованного тренера в истории красно-белых Марсело Гальярдо есть два бывших игрока РПЛ, и оба — на ведущих ролях. Экс-краснодарец Кастаньо цементирует середину поля, а в центре атакующей тройки действует вернувшийся в родной клуб бывший форвард «Зенита» Дриусси. Именно он создал первый опасный момент, попав в штангу. А вскоре взятие ворот организовали опытный Акунья и замкнувший его подачу Колидио, в свое время не поднявшийся в «Интере» выше молодежной команды. Украшением этой атаки стала роскошная предголевая диагональ на фланг в исполнении Мастантуоно.
Франко в этой игре выполнял функции диспетчера, а на острие были другие. Дриусси в итоге свой гол забил, использовав ошибку соперника и опередив вратаря, который при этом попал Себастьяну в лицо.
Но это была мелочь в сравнении с неудачным приземлением на газон. Подвернувший голеностоп Дриусси смог самостоятельно покинуть поле и проследовал в раздевалку, опираясь на плечи врачей и сильно хромая. Если повреждение окажется серьезным, атака «Ривера» станет другой по стилю, потому что колумбиец Борха — классический мощный центрфорвард.
Впрочем, во вторник у красно-белых забивала легкая кавалерия. Акунья, который «привез» подаривший надежду японцам пенальти, при скользком счете 2:1 ассистировал Месе. Ну, а промах Мастантуоно из отличной позиции лишил ветерана третьей голевой передачи. Ключевым для «Ривера» матчем станет встреча во втором туре с мексиканским «Монтерреем», за который выступает Серхио Рамос.
Автор: Андрей Кузичев