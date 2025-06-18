«Боруссия» чудом не проиграла «Флуминенсе», в «Ривер Плейт» зажигают будущая звезда «Реала» и экс-зенитовец Дриусси

Зато можно констатировать, что серьезно проверить ветерана «Боруссия» не смогла. Самый яркий момент у его ворот — выстрел Зуле метров с тридцати в нижний угол в добавленное арбитром время. Фабио выручил, а по остроте данный эпизод и близко не стоял с сейвами Кобеля. Оборона «Флу» во главе с 40-летним Тиагу Силвой выглядела монолитом и связала по рукам и ногам дортмундскую атаку, включая бомбардира Гирасси. Не помог и выход на замену дебютировавшего за «шмелей» Беллингема-младшего. Пока Дортмунд выглядит командой, которая только вышла из отпуска, тогда как бразильцы в разгар сезона на ходу. Они точно были ближе к победе, но пока в играх Европы и Южной Америки три ничьих.