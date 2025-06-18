Отец Кузяева раскрыл причину ухода Далера из «Гавра»

«Мне бы хотелось поблагодарить футбольный клуб “Гавр” и его болельщиков за сотрудничество и поддержку. Далер провёл два интересных и насыщенных сезона в одной из сильнейших лиг Европы. Из топ-5 чемпионатов только “Гавр” сделал сыну конкретное приглашение два года назад. Мы это очень ценим и хотим пожелать команде всего наилучшего в будущем.



Во вторник прошла информация, что Далер покидает “Гавр”, но на самом деле решение было принято не вчера, а ещё зимой, до старта весенней части чемпионата. “Гавр”, как и большинство французских клубов, испытывает серьёзные финансовые проблемы из-за снижения доходов от телевизионных контрактов. Поэтому клуб не стал препятствовать игрокам при поиске новых команд. И у Далера было предложение зимой, но он посчитал, что не может оставить команду в трудное время, а должен максимально помочь ей в борьбе за выживание в Лиге 1. Он был уверен, что “Гавру” по силам решить эту задачу. В итоге так и случилось», — сказал Адьям Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.