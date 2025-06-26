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Футболист Джикия подписал контракт с «Антальяспором»

Соглашение рассчитано на два года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский защитник Георгий Джикия подписал контракт с турецким «Антальяспором» на два года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

«Контракт Георгия с “Антальяспором” подписан на два года. Ждем, когда все уладится с Международной федерацией футбола (ФИФА), технический момент оформлен, ждем, когда снимут бан с клуба», — сказал Кузьмичев.

«Антальяспор» получил запрет на три трансферных окна в апреле. Для снятия запрета клубу необходимо разрешить финансовые споры. В минувшем сезоне турецкий клуб занял 12-е место в чемпионате страны.

Джикии 31 год, его последним клубом были подмосковные «Химки», до этого он выступал за московский «Спартак» и был капитаном команды. В составе красно-белых он выиграл чемпионат России (2017), кубок (2022) и суперкубок страны (2017). За сборную России Джикия сыграл в 45 матчах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.