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Экс-футболист «Химок» Вера заключил контракт с клубом «Аль-Вахда»

Экс-футболист «Химок» Вера заключил контракт с клубом «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Футбольный клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ объявил в соцсети X о подписании контракта с аргентинским полузащитником Лукасом Верой.

Срок соглашения с 28-летним игроком не называется.

Ранее футболист покинул «Химки», которые не получили лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

Вера выступал в России с 2023 года. До перехода в «Химки», произошедшего в 2024 году, он играл за «Оренбург». Всего в РПЛ аргентинец сыграл в 85 матчах, в которых забил десять мячей.