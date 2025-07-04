Бывшая Винисиуса в ярости из-за фото с венесуэльской моделью: фото красавиц

Бразильская звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор снова в центре внимания, но на этот раз не из-за футбольных достижений. Нападающий оказался в эпицентре скандала после того, как в сети появилось его фото с очаровательной венесуэльской моделью Изабеллой Ладерой. Кадры, сделанные в солнечном Майами, мгновенно вызвали волну обсуждений.