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Бывшая Винисиуса в ярости из-за фото с венесуэльской моделью: фото красавиц

Бразильская звезда мадридского «Реала» Винисиус Жуниор снова в центре внимания, но на этот раз не из-за футбольных достижений. Нападающий оказался в эпицентре скандала после того, как в сети появилось его фото с очаровательной венесуэльской моделью Изабеллой Ладерой. Кадры, сделанные в солнечном Майами, мгновенно вызвали волну обсуждений.

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Особенно негодовала бывшая возлюбленная футболиста — Мария Мазалли. Несмотря на расставание, пара, по слухам, продолжала общаться и даже планировала вместе посетить церемонию вручения «Золотого мяча». Однако после появления снимков с Ладерой Мазалли демонстративно отписалась от Винисиуса в соцсетях, дав повод для новых сплетен.

Пока неизвестно, была ли встреча с моделью случайной или же это начало нового романа. Но одно ясно точно — страсти вокруг личной жизни футболиста разгораются не на шутку.

Предлагаем насладиться лучшими фото обеих красавиц в нашей галерее.