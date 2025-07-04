Бывшая Винисиуса в ярости из-за фото с венесуэльской моделью: фото красавиц

Особенно негодовала бывшая возлюбленная футболиста — Мария Мазалли. Несмотря на расставание, пара, по слухам, продолжала общаться и даже планировала вместе посетить церемонию вручения «Золотого мяча». Однако после появления снимков с Ладерой Мазалли демонстративно отписалась от Винисиуса в соцсетях, дав повод для новых сплетен.
Пока неизвестно, была ли встреча с моделью случайной или же это начало нового романа. Но одно ясно точно — страсти вокруг личной жизни футболиста разгораются не на шутку.
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