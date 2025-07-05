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Стала известна причина отстутствия Роналду на похоронах погибшего футболиста «Ливерпуля»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду не приехал на похороны погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты из-за нежелания создавать шумиху в СМИ. Об этом сообщает A Bola.

Источник: Reuters

По информации источника, Роналду связался с семьей португальца и обсудил с ними свое возможное посещение похорон. В итоге футболист и родственники Жоты решили, что его присутствие доставило бы неудобства.

Похороны Жоты прошли в Португалии 5 июля. Церемонию посетили игроки «Ливерпуля» и сборной Португалии.

О гибели Жоты и его брата Андре в ДТП стало известно 3 июля. Авария произошла на испанской трассе: колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

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