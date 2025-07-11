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«Действительно захватывающе». Ламин Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола

17-летний испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на одном из рекламных мероприятий в Китае высказался о лучшем футболисте в истории футбола.

Источник: Getty Images

«Для меня Месси — это лучший футболист в истории. Мне нравилось всё, что он делал на поле, и все аспекты его игры. Это было действительно захватывающе», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Ямаль отправился в Шанхай в рамках сотрудничества с adidas, где среди прочего снялся в нескольких рекламных кампаниях и стал почётным гостем на финале местного футбольного турнира среди школьников.

Отметим, что 13 июля Ямалю исполнится 18 лет. Как ранее стало известно из испанских СМИ, каталонцы в этот день намерены объявить и представить новый номер футболиста — 10-й. Ранее долгое время номер принадлежал легенде сине-гранатовых Лионелю Месси, а позже его перехватил воспитанник Ансу Фати, недавно перебравшийся в «Монако».

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