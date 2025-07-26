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The Times: футболист «Вест Хэма» Пакета будет оправдан по обвинению в ставках

Бразильского полузащитника подозревали в умышленном получении желтых карточек в нескольких матчах.

Источник: Visionhaus/Getty Images

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) оправдает бразильского полузащитника английского «Вест Хэма» Лукаса Пакета после предъявленных обвинений в нарушении правил, связанных с игрой на ставках. Об этом сообщает газета The Times.

По информации источника, игрок был оправдан независимой регулирующей комиссией, и решение должно быть объявлено на следующей неделе. Ожидается, что FA возьмет на себя расходы на оплату судебных издержек, которые могут составить до 1 млн фунтов стерлингов.

Ранее FA рекомендовала пожизненно дисквалифицировать футболиста, если он будет признан виновным в нарушениях. Пакета подозревали за умышленно заработанные желтые карточки в матчах с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

Пакета 27 лет, он выступает за лондонский клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в разных турнирах, забив 5 голов. В сезоне-2022/23 бразилец помог «Вест Хэму» выиграть Лигу конференций. До этого футболист выступал за французский «Лион», итальянский «Милан» и бразильский «Фламенго». За сборную Бразилии игрок провел 55 матчей, в которых забил 11 голов. В составе национальной команды Пакета стал победителем Кубка Америки (2019), а также серебряным призером турнира (2021).

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