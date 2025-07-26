The Times: футболист «Вест Хэма» Пакета будет оправдан по обвинению в ставках

Пакета 27 лет, он выступает за лондонский клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в разных турнирах, забив 5 голов. В сезоне-2022/23 бразилец помог «Вест Хэму» выиграть Лигу конференций. До этого футболист выступал за французский «Лион», итальянский «Милан» и бразильский «Фламенго». За сборную Бразилии игрок провел 55 матчей, в которых забил 11 голов. В составе национальной команды Пакета стал победителем Кубка Америки (2019), а также серебряным призером турнира (2021).