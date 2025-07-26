«Ливерпуль» в память о Жоте будет играть с логотипом Forever 20 на форме

Форвард «Ливерпуля», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля.
Вещи, которые болельщики оставляли в память о Жоте за пределами «Энфилда», уберут в течение недели, тщательно разделят и будут надежно хранить.
Цветы переработают в компост и будут использовать на клубных объектах. Остальные предметы будут переработаны компанией и использованы для создания постоянной мемориальной скульптуры, которая станет будущим центром памяти на «Энфилде».
В то же время на стадионе создали временную зону, где люди могут почтить память Жоты.
На форме «Ливерпуля» весь сезон будет специальный логотип Forever 20 («Навсегда 20») в память о футболисте. Кроме того, фонд мерсисайдцев запустит программу массового футбола в честь Жоты.
Источник:сайт «Ливерпуля»