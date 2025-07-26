Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
0
:
Акрон
4
Все коэффициенты
П1
62.00
X
15.00
П2
1.01
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
0
:
Балтика
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали десятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичного «Динамо-БГУФК» одержали десятую викторию кряду в поединках женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sportpanorama.by

Сегодня действующие чемпионки страны победили на своем поле могилевский «Днепр» — 3:0. Это 16-я победа подопечных Юрия Малеева в 17 проведенных встречах, единственная ничья у динамовок случилась в начале чемпионата в гостевом матче с могилевчанками (0:0). В другом сегодняшнем матче новополоцкий «Нафтан» победил у себя дома пинский «ДЮСШ-ПолесГУ» — 5:0.

Вчера вице-чемпионки Беларуси спортсменки «Минска» разгромили на своей арене бобруйскую «Белшину» — 11:0. Лучший бомбардир нынешнего первенства Виктория Валюк дважды поразила ворота гостей и теперь не ее счету 21 гол. Обладатель бронзы столичная «Зорка-БДУ» уверенно переиграла на выезде аутсайдеров футболисток «Гомеля» со счетом 5:0. Юниорская сборная Беларуси (U-19) уступила в Минске «Витебску» — 0:1.

Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 49 очков (17 матчей), «Минск» — 38 (17), «Витебск» — 37 (17), «Днепр» — 33 (17). Турнирную таблицу замыкают футболистки «Гомеля», набравшие всего два очка, десять зачетных баллов в активе «ДЮСШ-ПолесГУ».