Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали десятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны победили на своем поле могилевский «Днепр» — 3:0. Это 16-я победа подопечных Юрия Малеева в 17 проведенных встречах, единственная ничья у динамовок случилась в начале чемпионата в гостевом матче с могилевчанками (0:0). В другом сегодняшнем матче новополоцкий «Нафтан» победил у себя дома пинский «ДЮСШ-ПолесГУ» — 5:0.
Вчера вице-чемпионки Беларуси спортсменки «Минска» разгромили на своей арене бобруйскую «Белшину» — 11:0. Лучший бомбардир нынешнего первенства Виктория Валюк дважды поразила ворота гостей и теперь не ее счету 21 гол. Обладатель бронзы столичная «Зорка-БДУ» уверенно переиграла на выезде аутсайдеров футболисток «Гомеля» со счетом 5:0. Юниорская сборная Беларуси (U-19) уступила в Минске «Витебску» — 0:1.
Положение в группе лидеров: «Динамо-БГУФК» — 49 очков (17 матчей), «Минск» — 38 (17), «Витебск» — 37 (17), «Днепр» — 33 (17). Турнирную таблицу замыкают футболистки «Гомеля», набравшие всего два очка, десять зачетных баллов в активе «ДЮСШ-ПолесГУ».