Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали десятую победу подряд в матчах чемпионата Беларуси

Сегодня действующие чемпионки страны победили на своем поле могилевский «Днепр» — 3:0. Это 16-я победа подопечных Юрия Малеева в 17 проведенных встречах, единственная ничья у динамовок случилась в начале чемпионата в гостевом матче с могилевчанками (0:0). В другом сегодняшнем матче новополоцкий «Нафтан» победил у себя дома пинский «ДЮСШ-ПолесГУ» — 5:0.