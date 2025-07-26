Лучший бомбардир последних двух чемпионатов Португалии Дьёкереш перешел в «Арсенал»

Дьёкерешу 27 лет, он выступал за «Спортинг» с 2023 года. Ранее форвард играл за английские «Ковентри» и «Брайтон», валлийский «Суонси», выступающий в чемпионате Англии, и шведскую «Броммапойкарну». В составе «Спортинга» швед дважды стал чемпионом Португалии и один раз завоевал кубок страны.