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Лучший бомбардир последних двух чемпионатов Португалии Дьёкереш перешел в «Арсенал»

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €63,5 млн, еще €10 млн «Спортинг» получит бонусами.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Лучший бомбардир последних двух сезонов чемпионата Португалии по футболу шведский нападающий Виктор Дьёкереш перешел из «Спортинга» в английский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба «Арсенала».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €63,5 млн. Еще €10 млн «Спортинг» получит бонусами. В «Арсенале» швед будет выступать под 14-м номером, под которым играл лучший бомбардир в истории лондонской команды француз Тьерри Анри.

Дьёкерешу 27 лет, он выступал за «Спортинг» с 2023 года. Ранее форвард играл за английские «Ковентри» и «Брайтон», валлийский «Суонси», выступающий в чемпионате Англии, и шведскую «Броммапойкарну». В составе «Спортинга» швед дважды стал чемпионом Португалии и один раз завоевал кубок страны.

В прошедшем сезоне Дьёкереш забил 39 голов в 33 играх чемпионата Португалии. В сезоне-2023/24 на счету нападающего было 29 мячей в 33 встречах. За сборную Швеции форвард провел 26 матчей и отметился 15 голами.