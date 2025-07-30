Исак не явился на тренировку «Ньюкасла» и перестал выходить на связь — TBR Football

Об этом сообщает журналист TBR Football Грэм Бейли.
По информации журналиста, футболист отказался от участия в предсезонных матчах, так как рассчитывает перейти в ближайшее время в «Ливерпуль», с которым уже достиг договорённости по новому контракту. Отмечается, что ранее игрок тренировался дома по индивидуальному плану, но теперь перестал выходить на связь. Никто из руководства и тренерского штаба «Ньюкасла» не знает, где Исак.
Напомним, ранее стало известно, что «Ливерпуль» готов реинвестировать £ 65 млн (около € 74,1 млн), вырученных от продажи Луиса Диаса, в покупку Исака.
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