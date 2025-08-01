«Бенфика» победила «Спортинг» и стала обладателем Суперкубка Португалии

Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Бенфики».
На пятой минуте вингер «Спортинга» Педру Гонсалвеш открыл счёт, но гол был отменён после вмешательства VAR. На 50-й минуте нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис вывел свою команду вперёд.
Таким образом, «Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии в 10-й раз в своей истории. На счету «Спортинга» осталось девять титулов. Чаще других трофей доставался «Порту» — 24 раза.
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