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Футболисты «Витебска» разгромили БАТЭ на старте второго круга чемпионата Беларуси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» разгромили БАТЭ на старте второго круга чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 16-го тура витебчане на поле «Борисов-Арены» оказались гораздо сильнее хозяев — 5:1. В первом круге борисовчане одолели витебчан с минимальным перевесом в счете — 1:0.

Еще три встречи пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск). В воскресенье, 3 августа, лидер первенства «МЛ Витебск» будет соперничать на своем поле с футболистами «Слуцка».

Три матча 16-го тура с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах перенесены на более поздний срок: «Молодечно» — «Неман» (Гродно), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Гомель», «Сморгонь» — «Динамо» (Минск).

Положение в группе лидеров: «МЛ Витебск» — 39 очков, «Славия» — 31, «Торпедо-БелАЗ» — 29, «Динамо» (Минск) — 29, «Неман» — 28.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 10 забитых мячей, по 9 мячей забили Павел Седько («Торпедо-БелАЗ») и Андрей Соловей «(Славия»).

БАТЭ
1:5
Первый тайм: 0:0
Витебск
Футбол, Беларусь, 16-й тур
1.08.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Борисов-Арена
Главные тренеры
Иван Мигаль
Сергей Ясинский
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