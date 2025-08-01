Футболисты «Витебска» разгромили БАТЭ на старте второго круга чемпионата Беларуси

Еще три встречи пройдут завтра: «Нафтан» (Новополоцк) — «Минск», «Славия» (Мозырь) — «Ислочь» (Минский район), «Динамо» (Брест) — «Арсенал» (Дзержинск). В воскресенье, 3 августа, лидер первенства «МЛ Витебск» будет соперничать на своем поле с футболистами «Слуцка».