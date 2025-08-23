Ричмонд
«Байер» проиграл «Хоффенхайму» и потерпел первое поражение при тен Хаге

В субботу, 23 августа, в немецкой Бундеслиге состоялся матч 1-го тура, в котором сыграли «Байер» и «Хоффенхайм».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

«Байер» размочил счет на табло уже на 6-й минуте встречи, отметился Джарелл Куанса. «Хоффенхайм» смог переломить ход встречи и ответил двумя забитыми голами — Фисник Аслани (25-я) и Тим Лемперле (52-я).

Этот матч стал первым для Эрика тен Хага во главе «Байера».

В прошлом сезоне «Байер» финишировал вторым в Бундеслиге, отстав от ставшей чемпионом «Баварии» на 13 очков. «Хоффенхайм» по итогам сезона-2024/25 с трудом сохранил прописку в Бундеслиге, финишировав на 15-й строчке.

Байер
1:2
Первый тайм: 1:1
Хоффенхайм
Футбол, Германия, 1-й тур
23.08.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
BayArena
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Кристиан Ильцер
Голы
Байер
Джарелл Куанса
(Алехандро Гримальдо)
6′
Хоффенхайм
Фисник Асллани
(Базумана Туре)
25′
Тим Лемперле
(Фисник Асллани)
52′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
3
Пьеро Хинкапье
12
Эдмонд Тапсоба
20
Алехандро Гримальдо
14
Патрик Шик
24
Алейкс Гарсия
8
Роберт Андрих
13
Артур
46′
19
Эрнест Поку
30
Ибрахим Маза
84′
9
Клаудио Эчеверри
23
Натан Телла
85′
35
Кристиан Кофане
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
13
Фернандес Бернарду
27
Андрей Крамарич
37′
29
Базумана Туре
7
Леон Авдуллаху
45+2′
11
Фисник Асллани
34
Владимир Цоуфал
88′
6
Гриша Премель
2
Робин Гранач
75′
22
Александр Прасс
28
Коки Матида
42′
45′
35
Артур Чавес
18
Ваутер Бюргер
46′
17
Умут Тохумджу
84′
19
Тим Лемперле
75′
25
Кевин Акпогума
Статистика
Байер
Хоффенхайм
Желтые карточки
0
4
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
5
Угловые
6
4
Фолы
9
17
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти