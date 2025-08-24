«Милан» проиграл новичку Серии А на старте сезона

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Федерико Баскиротто (28-я минута) и Федерико Бонаццоли (61). За «Милан» отличился Страхиня Павлович (45).
Первый матч в составе «Милана» провел обладатель «Золотого мяча» 2018 года и вице-чемпион мира Лука Модрич. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.
Также эта встреча стала первой после возвращения на пост главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри. Под его руководством клуб в 2011 году выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.
«Милан» в следующем туре сыграет 29 августа на выезде с «Лечче», вернувшийся в Серию А «Кремонезе» в тот же день примет «Сассуоло».
В другом матче дня «Рома» победила дома «Болонью» (1:0). Этот матч стал первым для Джан Пьеро Гасперини во главе римского клуба, а также 600-м для тренера в Серии А.
Джанпьеро Гасперини
Винченцо Итальяно
Уэсли Винисиус
53′
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
67′
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
3
Анхелиньо
83′
2
Девайн Ренч
11
Эван Фергюсон
74′
9
Артем Довбик
18
Матиас Соуле
74′
21
Пауло Дибала
92
Стефан Эль-Шаарави
61′
8
Нейл Эль-Айнауи
1
Лукаш Скорупски
22
Хараламбос Ликояннис
7
Риккардо Орсолини
28
Николо Камбьяги
26
Джон Лукуми
4
Томмазо Побега
29
Лоренцо Де Сильвестри
72′
20
Надир Зортеа
21
Йенс Одгор
72′
80
Джованни Фаббиан
17
Чиро Иммобиле
30′
9
Сантьяго Кастро
16
Николо Казале
46′
41
Мартин Витик
8
Ремо Фройлер
19′
80′
10
Федерико Бернардески
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти