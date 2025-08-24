«Милан» проиграл новичку Серии А на старте сезона

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.09
П2
3.90
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кремонезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Болонья
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
3
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
5
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
3
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Енисей
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
5
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
4
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Вольфсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
4
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
0
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Спартак
2
П1
X
П2

«Милан» проиграл новичку Серии А на старте сезона

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. «Милан» уступил «Кремонезе» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых забили Федерико Баскиротто (28-я минута) и Федерико Бонаццоли (61). За «Милан» отличился Страхиня Павлович (45).

Первый матч в составе «Милана» провел обладатель «Золотого мяча» 2018 года и вице-чемпион мира Лука Модрич. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте.

Футбол
Италия 2025/2026
1-й тур, 23.08.2025, 21:45
Милан
1
Кремонезе
2

Также эта встреча стала первой после возвращения на пост главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри. Под его руководством клуб в 2011 году выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

«Милан» в следующем туре сыграет 29 августа на выезде с «Лечче», вернувшийся в Серию А «Кремонезе» в тот же день примет «Сассуоло».

В другом матче дня «Рома» победила дома «Болонью» (1:0). Этот матч стал первым для Джан Пьеро Гасперини во главе римского клуба, а также 600-м для тренера в Серии А.

Рома
1:0
Первый тайм: 0:0
Болонья
Футбол, Италия, 1-й тур
23.08.2025, 21:45 (МСК UTC+3)
Olimpico
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Винченцо Итальяно
Голы
Рома
Уэсли Винисиус
53′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
67′
22
Марио Эрмосо
5
Эван Н`Дика
43
Уэсли Винисиус
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
3
Анхелиньо
83′
2
Девайн Ренч
11
Эван Фергюсон
74′
9
Артем Довбик
18
Матиас Соуле
74′
21
Пауло Дибала
92
Стефан Эль-Шаарави
61′
8
Нейл Эль-Айнауи
Болонья
1
Лукаш Скорупски
22
Хараламбос Ликояннис
7
Риккардо Орсолини
28
Николо Камбьяги
26
Джон Лукуми
4
Томмазо Побега
29
Лоренцо Де Сильвестри
72′
20
Надир Зортеа
21
Йенс Одгор
72′
80
Джованни Фаббиан
17
Чиро Иммобиле
30′
9
Сантьяго Кастро
16
Николо Казале
46′
41
Мартин Витик
8
Ремо Фройлер
19′
80′
10
Федерико Бернардески
Статистика
Рома
Болонья
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
14
10
Удары в створ
4
2
Угловые
2
4
Фолы
15
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти